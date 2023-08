Incidente sul Lago di Como, morto un ciclista di Milano

È morto Stefano Rossi, il ciclista di 54 anni di Milano che era rimasto coinvolto in un incidente sulla Strada Regina Margherita a Bellagio (Como) nel primo pomeriggio di venerdì 11 agosto.

L'incidente si è verificato durante un sorpasso della bici: un'auto aveva arrestato la sua corsa per far passare un furgone che stava sopraggiungendo in senso contrario, il ciclista nell'effettuare la manovra è rimasto schiacciato tra i due mezzi.

Da subito le sue condizioni erano parse molto gravi, l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia lo aveva trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Qui è stato operato ma nonostante le cure ricevute è morto nella notte tra sabato e domenica.