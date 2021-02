Incidente nel Milanese, violento schianto auto-moto: 20enne gravissimo

L'impatto sulla strada statale Padana Superiore. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due ambulanze e carabinieri di Cassano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Un ragazzo di 20 anni trasportato all'ospedale in condizioni gravissime. È il drammatico bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di sabato 27 febbraio, verso le 10.30, sulla strada statale Padana Superiore, all'altezza di Bellinzago Lombardo, hinterland est di Milano. A schiantarsi sono state un'auto e una moto, in sella alla quale c'era il giovane.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze ed elisoccorso, e carabinieri di Cassano d'Adda. Il conducente dell'auto, 73 anni, è stato visitato dai soccorritori ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Critiche invece le condizioni del motociclista, un ragazzo italiano, che dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza (con l'équipe dell'elisoccorso) all'ospedale San Raffaele di Milano, in codice rosso.

Molto gravi i traumi subiti nell'impatto dal 20enne: al momento, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, è in pericolo di vita. Per cause ancora da accertare, la moto del giovane si è schiantata contro il lunotto posteriore dell'auto. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati ai militari.