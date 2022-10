L'uomo ubriaco alla guida (con un ricercato a bordo) che travolge un motociclista

Si era messo alla guida malgrado avesse alzato troppo il gomito. Con lui in auto un connazionale sul quale pendeva un provvedimento di carcerazione. A scoprirlo i carabinieri di Bellusco intervenuti per rilevare l'incidente nel quale l'automobilista era rimasto coinvolto.

Il fatto è accaduto il 9 ottobre a Bellusco quando, intorno alle 20, i militari sono intervenuti per uno schianto avvenuto lungo la Sp2 Monza-Trezzo. Secondo le informazioni diffuse dai militari, il guidatore - un 41enne di origine cinese ma residente a Milano - mentre procedeva in direzione Monza nello svoltare per entrare nel parcheggio di una sala shot avrebbe tagliato la strada a un motociclista che proveniva dalla parte opposta. Il centauro è finito rovinosamente sull'asfalto. L'uomo, un 30enne di Trezzano Rosa, nel Milanese, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele dove è stato ricoverato per politraumi.

Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri, è risultato che il 41enne aveva un tasso alcolemico di 1,3 grammi per litro, rispetto al limite di 0,5. Con lui viaggiava anche un connazionale cinese, senza documenti, ma con un provvedimento di esecuzione all’ordine di carcerazione per associazione a delinquere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L'autista è stato denunciato in stato di libertà. Su di lui pendevano già tre analoghi episodi per "guida sotto l'influenza dell'alcool". Il passeggero, invece, poiché sprovvisto di documenti personali, è stato condotto al comando compagnia di Vimercate dove, sottoposto a rilievi dattiloscopici per l’identificazione, è risultato colpito da un provvedimento di esecuzione all’ordine di carcerazione emesso il 9 settembre 2019 dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino. Doveva espiare la pena di 1 anno 4 mesi e 17 giorni di reclusione per i reati si associazione a delinquere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Monza.