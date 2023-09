Incidente a Bernate Ticino, si schianta in moto contro una casa: grave un 27enne

Tragico incidente giovedì sera a Bernate Ticino, nel Milanese, dove un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo essersi schiantato mentre viaggiava in moto. Il dramma si è consumato poco dopo le 21 in via Vittorio Emanuele II.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo e ha impattato violentemente contro il muro esterno di un'abitazione. Soccorso dagli equipaggi del 118, il 27enne è poi stato accompagnato con l'elisoccorso al Niguarda: le sue condizioni sono critiche. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Stando alle prime ricostruzioni, pare che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo e che il motociclista abbia fatto tutto da solo.

Qualche ora dopo, poco prima di mezzanotte, un altro grave schianto è avvenuto a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Pesantissimo il bilancio: una 20enne morta, un 21enne in fin di vita e altri tre feriti gravi.