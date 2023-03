L'ipotesi della gara clandestina: Christian morto in moto a 16 anni

Due moto che sfrecciano e poi il botto. Lo schianto contro un'auto e una delle motociclette che vola oltre il veicolo, sbalzata di diversi metri dal luogo dell'impatto. E un ragazzo di 16 anni che dopo quasi un giorno di agonia muore in un letto di ospedale. Questo l'epilogo del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 marzo a Biassono (Mb), in via Friuli, nella zona industriale. Un tratto con un lungo rettilineo che la domenica è libero dai camion e dal traffico dove, a giudicare dalla presenza di diversi ragazzini, alcuni giovanissimi si erano dati appuntamento forse per un raduno. Ma c'è anche chi ipotizza si trattasse di una gara clandestina o di una sfida di destrezza in manovre spericolate e ad alta velocità in sella. E su questo ora stanno cercando di far luce le indagini dei carabinieri della compagnia di Monza ai comandi del maggiore Emanuele d'Onofri.

L'incidente

Ha lottato tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta. A soli 16 anni lo studente monzese Christian Donzello è morto lunedì mattina. Domenica viaggiava in sella a una delle due motociclette 250cc che sono finite contro una Volkswagen Polo in via Friuli, nella zona industriale di Biassono.

L'impatto, devastante, era avvenuto intorno alle 16.30. Contro la vettura, contemporaneamente, si era scontrata anche una seconda moto con in sella un 18enne. Quest'ultimo però, fortunatamente, è stato soccorso con qualche ferita e ricoverato in codice verde all'ospedale di Desio. Si tratta di un amico della vittima.

La chiamata di emergenza era scattata poco dopo le 16.30 e sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza aveva inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. In via Friuli erano giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele d'Onofri per effettuare i rilievi e avviare le indagini sull'accaduto. Al momento, sono in corso le verifiche per capire perché i ragazzini si fossero dati appuntamento nell'area industriale del comune brianzolo dove alcuni residenti hanno avanzato l'ipotesi che fossero organizzate gare clandestine.

Il sindaco: "Nessuna gara clandestina"

"Non ci risulta nessuna gara clandestina", ha esordito il sindaco di Biassono Luciano Casiraghi che domenica pomeriggio subito dopo lo schianto si era precipitato sul luogo dell'incidente. "Ero stato lì anche sabato pomeriggio e mentre transitavo ho incontrato anche una pattuglia della nostra polizia locale con cui avevamo concordato di intensificare i controlli in previsione delle belle giornate ipotizzando che potesse essere luogo di raduni di ragazzi - spiega Casiraghi. -. Lì infatti non si organizzano gare ma ci sono dei ragazzi di 16, 15 e anche 14 anni che si ritrovano e salgono in sella per fare delle impennate e acrobazie e farsi riprendere in video e fotografie che poi postano sui social. Sabato la polizia locale ha anche sequestrato una motocicletta".

"I controlli ci sono. Per quello che è successo sono amareggiato e rivolgo un pensiero di cordoglio alla famiglia per questa terribile tragedia con una vita spezzata a 16 anni - continua il primo cittadino -. Serve una profonda riflessione sulla responsabilizzazione dei nostri giovani e sulla loro educazione che deve passare prima dalle famiglie. Domenica quando sono arrivato sul posto ad accogliermi è arrivato un ragazzino e mi ha rivolto parole davvero sconcertanti. Mi ha detto 'Ma chi cazzo sei tu?'".