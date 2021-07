Ragazza in bici tamponata da un'auto, 'caricata' sul cofano e sbalzata sull'asfalto: è grave

L'incidente sabato sera sul cavalcavia Bacula. La 25enne al Niguarda in codice rosso

Lo scontro da dietro, il "volo" sull'auto e l'impatto con l'asfalto, violentissimo. Grave incidente stradale sabato sera a Milano, dove una ragazza di 25 anni è finita in ospedale in condizioni serie dopo essere stata travolta mentre si trovava in sella alla sua bici.

Lo schianto, stando a quanto finora appreso, è avvenuto verso le 19.30 sul cavalcavia Adriano Bacula. La 25enne, secondo gli accertamenti finora svolti dalla polizia locale, stava procedendo da piazzale Lugano in direzione piazzale Lotto, quando sarebbe stata tamponata da una Opel Astra che viaggiava nella sua stessa direzione. Dopo l'impatto, la ciclista sarebbe stata caricata sul cofano della vettura e poi sbalzata sull'asfalto a destra della macchina.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono serie. I rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente sono invece stati effettuati dagli agenti della polizia locale: agli uomini del comando di piazzale Beccaria spetterà il compito di accertare le cause dello schianto e verificare eventuali responsabilità.