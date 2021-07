Ciclista investito da un'auto a Milano: trovato in arresto cardiaco, è in fin di vita

Mattina di sangue quella di martedì a Milano, teatro di un grave incidente stradale. Lo schianto, stando a quanto finora riferito dai soccorritori, è avvenuto pochi minuti prima delle 7 in viale Alcide De Gasperi - all'incrocio con piazza Kennedy, a due passi dal cavalcavia del Ghisallo -, dove si sono scontrate tra loro un'auto e una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato proprio l'uomo in bici, un ragazzo di circa 20 anni che ancora non è stato identificato. Quando l'ambulanza e l'auto medica del 118 sono arrivate sul posto, il giovane era in arresto cardiocircolatorio e non aveva battito. I sanitari sono riusciti a rianimarlo e lo hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico con le manovre rianimatorie ancora in corso: le sue condizioni sono molto delicate.

I rilievi del caso sono invece stati effettuati dagli agenti della polizia locale. I ghisa hanno ascoltato a lungo il guidatore della macchina, che si è subito fermato, e stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente per accertare eventuali responsabilità.

Aggiornamento: Il ciclista è morto poco dopo l'arrivo in ospedale