Incidente a Milano, investito anziano in bici: è gravissimo

Prima il rumore dei freni sull'asfalto. Poi il suono delle sirene spiegate. Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno. Un anziano è stato investito a bordo della sua bicicletta. L'uomo è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale.

Lo scontro è avvenuto una manciata di minuti prima delle 16 in viale Corsica, all'altezza del civico 82, poco prima del cavalcavia di viale Forlanini. La vittima, un uomo di 89 anni, si trovava a bordo della sua bici quando è stato urtato da una moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Le condizioni dell'anziano sono apparse subito gravi tanto che l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in posto un'ambulanza e un'auto medica e un'auto infermieristica, corse poi in codice rosso in ospedale. La vittima è stata trasportata intubata e in coma.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica precisa dei fatti.