Milano, quanti schianti: in 68 giorni 1820 incidenti, quasi la metà in bici e monopattino

Più di 26 incidenti al giorno. Quasi 190 alla settimana. Di cui poco meno della metà con bici o monopattini coinvolti. Sono i numeri che certificano la pericolosità delle strade di Milano per automobilisti, ciclisti e "monopattinisti". A fornirli è stato l'assessore alla sicurezza di regione Lombardia, Riccardo De Corato, che negli ultimi giorni è impegnato in una battaglia per chiedere maggiore sicurezza e controlli sui mezzi sostenibili che hanno "invaso" la città dopo la svolta green voluta dal comune post emergenza coronavirus.

I dati forniti da Areu all'inquilino del Pirellone sono eloquenti: dal 1 giugno all'8 agosto - 68 giorni - in città si sono registrati 1820 incidenti. Tra questi 1277 hanno visto coinvolti auto e motociclette, mentre 543 bici e monopattini. Più nello specifico: 291 chiamate alla centrale operativa di Areu sono arrivate per una caduta "autonoma" dalla bicicletta, 164 per l'investimento di un ciclista e 88 per uno schianto su una tavoletta elettrica, sui quali - tra l'altro - sta indagando anche la procura.

“I dati degli incidenti avvenuti a Milano che vedono coinvolti biciclette e monopattini sono davvero preoccupanti. L’Assessore Granelli non può liquidare il problema asserendo semplicemente che sono molto meno rispetto a quelli che coinvolgono automobili e moto”, l'attacco di De Corato. "Considerando che i mezzi circolanti per le vie della città a motore sono numericamente molto superiori rispetto ai mezzi elettrici e a pedali questo numero in proporzione è del tutto ragguardevole", ha sottolineato parlando degli incidenti con i mezzi green.

“Invece di ragionare solo ideologicamente - ha concluso - l’assessore Granelli e il sindaco Sala dovrebbero pensare a normare l’uso dei monopattini che anche se non inquinano sono comunque molto pericolosi. Per arginare tale pericolo i mezzi di mobilità elettrica devono essere dotati di targhe, l’uso del casco deve essere reso obbligatorio così come la stipulazione di un’assicurazione".

Foto - I dati sugli incidenti