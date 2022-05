Incidente a Milano, cade dalla bici e picchia la testa: grave

Una donna portata in ospedale in codice rosso dopo essere caduta con la bici. L'incidente intorno alle 17:15 di martedì 24 maggio in viale Emilio Caldara, zona Porta Romana, dove sono accorsi polizia locale e 118, con ambulanza e automedica.

La ciclista, 45 anni, ha battuto la testa per terra riportando un pesante trauma cranico. I soccorritori l'hanno trovata in uno stato di coscienza alterata, ma sveglia. Un'ambulanza l'ha trasportata al Policlinico di Milano per le cure e gli accertamenti del caso.

In base a una prima ricostruzione, sembra che la caduta sia avvenuta in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. I rilievi di legge sono affidati agli agenti della locale.