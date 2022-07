Ciclista gravissimo dopo caduta sulla circonvallazione

Un ciclista 74enne in gravissime condizioni dopo una caduta dalla sua bici. L'accaduto all'incrocio tra viale Marche e via Taramelli (non lontano dalla fermata della 90), dove sono intervenuti 118 e polizia locale.

In base a quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo sarebbe caduto picchiando violentemente contro l'asfalto a causa di una buca sulla carreggiata.

In stato di incoscienza e con pesanti traumi, il 74enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Per fare chiarezza sul sinistro e accertare eventuali responsabilità, sono al lavoro gli agenti della locale.