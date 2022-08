Tre bimbe investite da un taxi a Milano, cosa è successo e come stanno

La corsa sulle strisce e lo schianto, inevitabile. Pomeriggio di grande paura quello di lunedì in piazzale Lugano a Milano, dove tre bimbe di 9, 12 e 13 anni sono stati investite da un taxi mentre attraversavano la strada. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 all'incrocio con viale Bodio.

Sul posto è intervenuto il 118, con due ambulanze e un'automedica. Ad avere la peggio nell'impatto, la bambina più piccola, trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano a causa di di un trauma cranico con commozione celebrale che le ha cancellato il ricordo di quanto accaduto. La vittima, che non ha comunque mai perso conoscenza, ha anche riportato traumi, non gravi, alla spalla e a una gamba. È rimasta in osservazione per tutta la notte in ospedale. Per le due amichette, accompagnate al Niguarda e alla De Marchi, soltanto escoriazioni, fortunatamente non gravi.

In base a quanto ricostruito finora, l'impatto sarebbe avvenuto all'altezza delle strisce pedonali, regolate da un semaforo. Secondo i primi rilievi, le tre - tutte di origini sudamericane - stavano attraversando la strada con il rosso. I ghisa stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e quelle di un autobus Atm di passaggio, che dovrebbero confermare le ricostruzioni.

Il tassista, che non stava guidando a velocità particolarmente sostenuta, stava percorrendo la corsia riservata alle auto bianche e dopo l'incidente si è regolarmente fermato ad aspettare l'arrivo dei soccorritori.