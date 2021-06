Bimbo di 3 anni corre in strada e si 'scontra' con un'auto: è grave

Pomeriggio di terrore quello di martedì a Vanzaghello, nel Milanese, dove un bimbo di tre anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale. Stando alle prime ricostruzioni apprese, tutto è successo verso le 17 in piazza Sant'Ambrogio.

Il piccolo, che si trovava in un bar con i genitori, sarebbe sfuggito per un attimo a mamma e papà e sarebbe corso in strada. Una volta sulla carreggiata, il bimbo avrebbe battuto la testa contro lo specchietto di una macchina in transito - con l'automobilista che non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto - per poi cadere al suolo.

Inizialmente il piccolo era rimasto sveglio e cosciente, ma poi avrebbe perso i sensi. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze e un elicottero del 118, che ha trasportato il bimbo d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi al momento è riservata e i medici non si sbilanciano sulle condizioni del bambino.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Legnano, che hanno ascoltato a lungo il guidatore della macchina, che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.