Auto si ribalta dopo incidente: a bordo mamma e figlia di 6 anni

Attimi di paura per una donna di 40 anni e sua figlia di 6, a Binasco (Milano), per un incidente stradale. Poco prima delle 16 di giovedì in via Roma la Fiat 500 sulla quale viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell'incidente dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) hanno inviato subito due squadre in ambulanza ma poi è stato allertato anche l'elisoccorso. Per le pazienti, estratte anche grazie all'aiuto dei passanti, è stato necessario il trasporto all'ospedale San Matteo di Pavia. Nessuna delle due è in gravi condizioni.

In via Roma sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale del consorzio Fontanili, per fare i rilievi e comprendere la dinamica. Traffico rallentato.