Incidente a Bollate (Milano): muore una donna di 55 anni dopo schianto frontale

Una donna di 55 anni è morta dopo il grave incidente avvenuto sabato 6 marzo in serata in via Verdi a Bollate (Milano), nei pressi di un distributore.

La guidatrice, per cause ancora da accertare, a bordo di una Seat si è scontrata frontalmente con un'Audi che aveva a bordo due 20enni: l'impatto è stato violentissimo e la vittima ha riportato traumi su tutto il corpo.

Non è chiaro se il sinistro sia avvenuto per una manovra azzardata o per un malore improvviso. Sul posto i vigili del fuoco di Garbagnate hanno estratto dalle lamiere la 55enne che aveva ancora polso. Portata all'ospedale di Garbagnate in codice rosso, è spirata poco dopo: nonostante la rapidità dei soccorsi, le ferite si sono rivelate fatali.

I carabinieri di Bollate stanno ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto.