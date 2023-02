Schianto a Bresso (Milano): uomo investito da un'auto, grave in ospedale

Grave incidente stradale sabato mattina a Bresso, nell'hinterland nord di Milano. Un uomo di 63 anni è in serie condizioni in ospedale dopo essere stato investito da un'auto. Lo riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

È successo verso le undici e mezza di mattina all'incrocio tra via Leopardi e via Venti Settembre. Quest'ultima è una strada di scorrimento che attraversa una porzione del Parco Nord. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Bresso, intervenuta sul posto per i rilievi del caso insieme ai sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

Il 63enne è stato portato al vicino ospedale Niguarda in codice rosso, con vari traumi. Le sue condizioni sono serie.