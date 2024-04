Senza patente (e con la cocaina in tasca) si schianta in auto: nei guai un ragazzo

Auto schiantata e fuga fallita. Un ragazzo di 22 anni, italiano, è finito nei guai venerdì sera a Bresso dopo che si è ribaltato con la sua macchina. L'incidente, che non ha coinvolto nessun altro veicolo, è avvenuto verso le 22 in viale Toscana.

Lì, dopo aver perso il controllo del mezzo, il giovane ha urtato contro un marciapiedi con la vettura che è poi finita su un fianco. Nonostante l'impatto, il guidatore è uscito dall'abitacolo e ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato da un agente libero dal servizio che aveva assistito a tutta la scena e che ha poi allertato la locale.

Sono stati proprio i "ghisa", poco dopo, a scoprire il perché di quella corsa. Il 22enne infatti è stato trovato senza patente, mai conseguita, e in possesso di pochi grammi di cocaina, motivo per cui è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, la macchina è risultata senza assicurazione. Il ragazzo è stato anche denunciato perché si è rifiutato di sottoporsi al drug test.