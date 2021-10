Tragico schianto in scooter, morto un barista

La moto a terra, sull'asfalto, devastata dallo schianto. E in strada i pezzi di lamiera davanti all'auto. Terribile incidente verso le 21 di giovedì sera a Brugherio, in via Quarto, all'altezza dello svincolo della tangenziale est, costato la vita a un motociclista di 46 anni.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti il motorino del 46enne e una Citroen. Sul posto si sono precipitate un'automedica e un'ambulanza in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le condizioni dell'uomo - che lavorava come barista in un locale di Milano - sono apparse fin da subito disperate: al momento dell'intervento dei sanitari era in arresto cardiocircolatorio ed è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo con le manovre di rianimazione in corso. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: il 46enne non ce l'ha fatta.