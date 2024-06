Incidente in centro a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un ragazzo

Prima lo schianto, poi le sirene delle ambulanze e la corsa al pronto soccorso del Niguarda con la massima urgenza. È in coma il motociclista di 23 anni gravemente ferito in un incidente in piazzale Loreto a Milano nella notte tra venerdì e sabato 15 giugno.

Tutto è accaduto poco prima delle 4 all’incrocio tra viale Brianza e piazzale Loreto, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una primissima ricostruzione, sembra che il 23enne, in sella a una Ktm Due 125, stesse procedendo in direzione Corso Buenos Aires da viale Lunigiana, mentre l’automobile, una Chevrolet Captiva, stava sopraggiungendo da sinistra.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che il 23enne è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri dal punto dello scontro. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane, con un grave trauma cranico, è stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda, dove è attualmente in coma e in condizioni delicate.

Qualche elemento utile per determinare l’esatta dinamica dello scontro potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso l’incidente.