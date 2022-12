Grave incidente tra un bus e un'auto a Milano

Un autobus e un'auto si sono scontrati mercoledì mattina in via Benozzo Gozzoli a Milano. L'incidente, uno schianto frontale, si è verificato pochi minuti prima delle 7.

In via Gozzoli, zona Baggio, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha subito inviato quattro ambulanze e un'automedica in codice giallo (poi diventato rosso, viste le gravi condizioni di un paziente). Stando alle prime informazioni, infatti, c'è una persona grave e in fase di rianimazione. L'autista del mezzo Atm, un uomo di 48 anni, è invece rimasto quasi del tutto illeso.

Sul luogo dello scontro sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia locale. Gli agenti di piazzale Beccaria sono i responsabili dei rilievi e della gestione del traffico lungo la via, dove transitano la linea 73 e la 323.