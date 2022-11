Incidente sulla provinciale alle porte di Milano: gravissimo un bimbo

Un bambino di 7 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sulla trada provinciale 12 a Busto Garolfo nel primo pomeriggio di sabato 19 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto su cui viaggiava il bimbo insieme a un coetaneo - per cause in corso di accertamento - avrebbe prima impattato contro un furgone che proveniva dal senso opposto di marcia per poi impattare contro il guardrail.

Ad avere la peggio sono stati i due bambini di 7 anni. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza cui si è aggiunta un'automedica e l'elisoccorso. Uno dei due bimbi è stato caricato sull'elicottero e trasportato al pronto soccorso Papa Giovanni XXIII in codice rosso, l'altro bimbo è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale di Busto Garolfo che i carabinieri della compagnia di Legnano. Un tratto della provinciale è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.