Incidente a Busto Arsizio, travolto mentre è in bici: gravissimo

Un ciclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in viale Pirandello a Busto Arsizio nella serata di mercoledì 8 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 21 nei pressi dell'incrocio con via Turbigo, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 48enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso Circolo di Varese.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.