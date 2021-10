Incidente a Milano, beve alcol e cade dalla bici: grave

Un 30enne è stato soccorso in codice rosso in via Leoni, zona sud di Milano, verso le 3 di notte

Dopo aver bevuto alcol, ha guidato la sua bici ed è caduto procurandosi pesanti traumi. È quando accaduto a un ragazzo di 30 anni nella notte tra sabato e domenica, verso le 3, in via Pompeo Leoni, zona sud di Milano.

Sul posto sono accorse due ambulanze che hanno soccorso il trentenne, per poi trasportarlo - in codice rosso - all'ospedale Policlinico di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferesce l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo versava in uno stato di torpore. Non era chiaro se ciò fosse dovuto all'abuso alcolico o alle conseguenze della caduta.

A ricevere le attenzioni del personale del 118 anche un 33enne, trasportato in codice verde al Fatebenefratelli. Sul posto, domenica mattina, gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.