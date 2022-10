Cade dalla bicicletta sulla provinciale, grave in ospedale

E' in ospedale a Pavia in gravi condizioni un 60enne caduto rovinosamente dalla sua bicicletta domenica mattina, verso le undici e mezza, a Binasco (Milano), mentre stava percorrendo la provinciale dei Giovi.

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'uomo avrebbe perso il controllo della sua bicicletta e sarebbe finito a terra, ma la caduta sarebbe stata particolarmente traumatica. All'arrivo dei soccorsi, con ambulanza e automedica, era in arresto cardiaco. E' stato portato nel nosocomio pavese in codice rosso.

Sul posto anche la polizia locale del Consorzio Fontanili per i rilievi del caso. Pochi minuti prima, sempre sulla strada dei Giovi ma a Rozzano, un motociclista aveva perso il controllo della moto e si era schiantato contro un palo. Anche per lui necessario il soccorso in ospedale.