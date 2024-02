Donna cade per terra e batte la testa mentre scende dal tram

Incidente in via Bramante a Milano, durante la mattinata di lunedì, particolarmente piovosa.

Una donna, intorno alle 9, è scivolata mentre scendeva dal tram, linea 12, all'altezza di via Paolo Sarpi. È caduta e ha battuto la schiena.

In attesa dei soccorsi, poi arrivati sul posto con un'ambulanza in codice giallo, è stata momentaneamente deviata verso via Montello la circolazione dei tram.