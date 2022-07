Secondo quanto riportato, i feriti sono stati trasportati all'ospedale Sacco, uno in codice verde e uno in codice giallo.

Incidente stradale sull'autostrada A4 Torino-Trieste nel primo pomeriggio di sabato 16 luglio. E' successo all'altezza dell'autogrill Novate Nord, in direzione Venezia. Secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), un motociclista con un passeggero in sella ha perso il controllo della sua moto.

Schianto in autostrada: in due cadono dalla moto, portati in ospedale