Incidente a Milano, ciclista urtato da un cane cade per terra e sbatte la faccia: grave

È successo nella mattinata di giovedì 22 aprile in via Ornato, sul posto è intervenuta la polizia locale

Prima la caduta, poi la corsa in codice rosso al pronto soccorso. È stato ricoverato in codice rosso il ciclista di 65 anni che è rovinato al suolo in via Luigi Ornato a Milano (zona Parco Nord) nella mattinata di giovedì 22 aprile.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno facendo luce gli agenti della polizia locale di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato pare che il 65enne, in sella alla sua bici, sia stato urtato da un cane. Un impatto che lo ha fatto rovinare al suolo facendogli sbattere violentemente la testa.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 65enne, soccorso, è stato trasportato privo di sensi al Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma facciale.