Incidente a Cambiago, perde il controllo dell'auto e si schianta: gravissimo

Prima lo schianto sulla provinciale, poi la corsa in ambulanza verso l'ospedale. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Vimercate il 60enne che nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio è rimasto coinvolto in un incidente sulla sp 176 a Cambiago, hinterland Nord-Est di Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia perso il controllo dell'auto e non è escluso che l'uomo sia stato colpito da un malore proprio mentre era alla guida.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate con manovre rianimatorie in corso. Le sue condizioni sono gravi.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cambiago. Sul posto anche i carabinieri.