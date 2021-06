Incidente tra camion sull'autostrada A4: tre feriti e lunghe code verso Milano

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Brescia nella tarda mattinata di giovedì 3 giugno: tre persone sono rimaste ferite in seguito a un tamponamento fra tre camion avvenuto tra la barriera di Rho e Milano (in direzione del capoluogo).

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Nel sinistro sono rimasti feriti tre uomini di 47, 51 e 62 anni e proprio quest'ultimo è stato portato in codice rosso al Niguarda. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti insieme ai soccorritori del 118, hanno lavorato oltre 40 minuti per estrarlo dalle lamiere contorte del mezzo. Secondo quanto trapelato sarebbe sveglio e cosciente.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, intervenuta sul posto per i rilievi. Per permettere le operazioni di soccorso parte della carreggiata è stata chiusa al traffico e ciò ha causato rallentamenti e code in direzione Milano.