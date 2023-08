Grave incidente tra camion e auto: automobilista bloccato nell'abitacolo

Grave incidente nel primo pomeriggio di giovedì tra Lainate e Garbagnate, sulla Strada provinciale 300, nel Milanese: poco prima delle 14 un camion si è scontrato con un’auto.

Lo schianto, abbastanza violento, ha coinvolto in tutto tre persone. In particolare, l’automobilista, è rimasto ‘incarcerato’ nell’abitacolo perché le portiere non si aprivano. Prima di soccorrerlo, il personale sanitario ha dovuto aspettare l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno liberato.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno inviato tre equipaggi con due ambulanze e un’automatica. Il ferito più grave, l’automobilista, era cosciente ma per la dinamica è stato soccorso in codice rosso. I pazienti medicati sono tre uomini tra i 19 e i 48 anni.

Per fare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dello scontro, sulla provinciale sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Rho. Il traffico è rimasto rallentato.