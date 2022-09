Camion tampona un autobus sull'Autostrada A1: l'incidente

Non c'è nessuno in pericolo di vita. Ed è questa la miglior notizia dopo che un autobus con una ventina di passeggeri a bordo è stato tamponato da un camion lungo l'Autostrada del Sole (A1) all'altezza di Lodi.

L'incidente, avvenuto poco dopo le 4 di venerdì, ha coinvolto in tutto 25 persone ma solo 6 passeggeri sono stati portati in ospedale: 5 in ambulanza e un altro, rimasto incastrato sul mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti da Lodi e da Sant'Angelo Lodigiano, in elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, i carabinieri di Lodi e la polizia stradale di Novate. Il traffico verso Milano è rimasto interrotto a lungo.