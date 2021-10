Camion cisterna prende fuoco in autostrada alle porte di Milano

Camion cisterna in fiamme in autostrada A4, lunedì pomeriggio, intorno alle 18.30: il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco nel tratto a ridosso dell'uscita di Cavenago Brianza.

Le fiamme hanno avvolto la cabina e parte del veicolo che stava viaggiando lungo le corsie in direzione Bergamo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme alle forze dell'ordine. Per consentire il ripristino della circolazione è stato impegnato anche il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza. Pesanti le ripercussioni sul traffico con code nel tratto e rallentamenti.

Video Ale Sandro Boiocchi