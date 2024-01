Camion cisterna si ribalta, benzina sull'asfalto: un morto. L'incidente

Un grave incidente nel Cremonese ha provocato la morte di un 45enne straniero. L'uomo era alla guida di un autoarticolato cisterna carico di benzina quando si è ribaltato, demolendo il guard-rail. L'uomo è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di sabato a Piadena Drizzona, lungo la Strada statale Padana inferiore. Appena arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno sparso schiuma protettiva attorno all'autocisterna. Sul posto anche il nucleo regionale Nbcr (Nucleare, biologico, chimico radiologico) di Milano insieme a quelli di Cremona.

Nell'incidente la cisterna ha riportato varie falle in più punti. Per questo motivo è stato interdetto l'accesso all'area coinvolta. La benzina e il gasolio rimanenti sono stati trasferiti in un'altra cisterna. Mentre la strada è stata chiusa. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Casalmaggiore.

I pompieri al lavoro dopo l'incidente: foto