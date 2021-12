Incidente tra un'auto e un furgone a Legnano: camion dell’Esselunga si ribalta

Due uomini di 27 e 31 anni sono rimasti feriti in un incidente tra una Fiat 500X e un camion Esselunga in all’incrocio tra le vie Alfieri e Volta a Legnano (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel primo pomeriggio di venerdì 17 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 13, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma l'impatto tra i due mezzi - forse innescato da una mancata precedenza - ha fatto ribaltare il furgoncino della catena di supermercati.

Inizialmente le condizioni dei due feriti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma i due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Legnano, nessuno dei due versa in gravi condizioni. Le strade attorno alla zona dell'incidente, come riportato da Legnanonews, sono rimaste chiuse al traffico alcune ore e per liberare l'incrocio è stato necessario l'intervento di una gru.