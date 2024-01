incidente sulla statale: camion perde carico, carreggiata chiusa per Milano

Un incidente lungo la strada statale 36 del Lago di Como e delo Spluga, all'altezza di Giussano (Monza-Brianza), ha coinvolto un mezzo pesante che ha perso il suo carico lungo la carreggiata.

Lo segnala l'Anas, sottolineando che l'incidente ha causato la chiusura provvisoria della carreggiata in direzione Milano. Il traffico, in ettaglio, è deviato al chilometro 28,000 lungo la viabilità secondaria adiacente. Sono state installate indicazioni provvisorie sul posto, dove sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine, al lavoro per ripristinare la circolazione sulla Ss 36 e gestire la viabilità.