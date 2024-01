Incidente sul Sempione: camion carico di acetone si ribalta

Un camion cisterna che trasportava acetone si è ribaltato sul raccordo tra la Tangenziale Nord e la Statale del Sempione a Rho nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio.

Tutto è successo intorno alle 16.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi. Non ci sono altri mezzi coinvolti, sembra che nel sinistro sia rimasto coinvolto solo il camion. Il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Lo svincolo è stato chiuso al traffico dalla polizia locale, tra i primi ad arrivare sul posto, anche perché parte del carico è finito sull’asfalto. I vigili del fuoco si stanno occupando del travaso.