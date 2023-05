Grosso camion si ribalta: per raddrizzarlo arriva la gru da Milano

Un camion ribaltato in mezzo alla strada e l'intervento dei vigili del fuoco per raddrizzarlo. Lentate sul Seveso, nella frazione di Copreno (Monza Brianza). Poco dopo le 18 di giovedì, lungo via Nazionale dei Giovi, c’è stato un incidente che ha visto il ribaltamento di un autocarro.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco con l'autopompa del distaccamento di Seregno e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. Inoltre è stato richiesto il supporto dell'autogrù dei colleghi del Comando di Milano.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l’ambulanza e l’automedica. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 32 e i 43 anni. Fortunatamente non hanno riportato serie ferite e il codice è stato declassato da rosso a verde. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Lentate sul Seveso ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’acca