Camion si ribalta in autostrada: incidenti a catena e km di coda

Un elicottero, un'automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e polizia stradale. Tanti i mezzi di soccorsi intervenuti lungo l'Autostrada A1 nella serata di mercoledì. Un tir si è ribaltato lungo l'Autostrada del Sole, poco prima delle 22, all'altezza di Villanova del Sillaro, nel Lodigiano, provocando incidenti a catena che hanno coinvolto un altro tir e una vettura.

Quattro i feriti portati negli ospedali di Lodi e Cremona. L'A1 è stata chiusa al traffico in direzione sud. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e Casalpusterlengo verso Bologna, è stata disposta la chiusura del tratto a causa dell'incidente. All'uscita obbligatoria di Lodi, si creata una lunga coda mentre era possibile rientrare in autostrada a Casalpusterlengo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

A chi proviene da Milano e era diretto verso Bologna, Autostrade per l'Italia consigliava di percorrere la A58 Tangenziale Esterna di Milano, proseguire in direzione della A4 verso Venezia, e successivamente immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia per poi riprendere la A1.