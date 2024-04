Camion si ribalta, la strada si riempie di lattine: in A4 code fino a 8 chilometri

Un camion di traverso, lungo la barriera, in autostrada. E a terra, sull'asfalto, una distesa di lattine di Lemon soda. E' la scena che si è presentata venerdì 12 aprile lungo l'autostrada A4, all'altezza della barriera di Milano Est, in direzione Venezia.

Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha paralizzato il traffico, causando code chilometriche. Fino a otto chilometri di incolonnamento, stando ai dati registrati da Autostrade per l'Italia che poco prima delle 16 segnalava una coda di 8 km tra il Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e Milano est per incidente, consigliando come entrata per gli automobilisti diretti a Brescia quella di Monza.

La chiamata di emergenza ha fatto accorrere i mezzi di emergenza del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia insieme alle squadre del soccorso stradale, necessarie per rimuovere carreggiata dal veicolo di imponenti dimensioni. Sul posto è stato al lavoro il personale dell'Officina Aliverti di Basiano insieme al personale di Car Relax Service.