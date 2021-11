Incidente stradale a Rho: camion si ribalta

Spavento a Rho nella mattinata di martedì 30 novembre: alle sette e trentasei un camion si è ribaltato in viale Alcide De Gasperi, inn zona Expo-Mind. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), non ci sono feriti gravi. L'autista, un uomo di cinquantotto anni, è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza ed un'automedica inizialmente allertati in codice rosso.

I sanitari, coadiuvati anche dai vigili del fuoco di Milano, hanno comunque concluso sul posto le operazioni: non è stato necessario accompagnare l'uomo al pronto soccorso. Presente anche la polizia locale di Rho per gli accertamenti e i rilievi dell'incidente.