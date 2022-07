Camion si ribalta e sversa sostanze nocive: le immagini

Un camion ribaltato per un incidente e una perdita della sostanza nociva e corrosiva che stava trasportando. L'accaduto nella prima mattinata di mercoledì 13 luglio, intorno alle 6, sulla strada provinciale 114, nel comune di Cisliano, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco di Milano, i quali si sono immediatamente adoperati per tamponare la perdita del composto. In seguito, il gruppo (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) si è occupato di travasare il prodotto, idrossido di potassio, in un'altra cisterna, permettendo lo spostamento del tir.

Per consentire le diverse operazioni e la messa in sicurezza, la provinciale era stata temporaneamente chiusa nel tratto di Cisliano.