Un camion che trasportava legno si è ribaltato a Milano

Un camion che trasportava legname si è ribaltato in via Cusago a Milano (periferia Ovest) nel pomeriggio di martedì 7 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il conducente del mezzo, un uomo di 46 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Carlo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Nel sinistro, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.