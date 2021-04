Camion ribaltato e distrutto dopo grave incidente a Milano

Un camion rovesciato, con la cabina accartocciata, ma il conducente, per fortuna, quasi illeso. È il bilancio dell'incidente avvenuto martedì 13 aprile, verso le 21, a Milano, in via per Cusago.

Il mezzo pesante si è schiantato contro una rotonda, per cause ancora da accertare, senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto sono subito accorsi 118, con ambulanza e automedica, tre mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale.

I caschi gialli hanno lavorato al recuperto del gasolio che era traboccato fuori dal serbatoio in seguito alla rottura del camion. L'autista, ferito solo livemente, è stato soccorso dagli operatori di Areu, per poi essere trasportato in ospedale in codice verde.