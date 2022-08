Camion si ribalta in via Rubattino a Milano: l'incidente

Un camion si è ribaltato martedì mattina in via Rubattino a Milano: l'incidente, avvenuto pochi minuti dopo le 8, per fortuna non ha provocato feriti.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta sul posto, nei pressi della rotonda verso Redecesio, con un'ambulanza in codice rosso (poi declassato). Il conducente, un 51enne, è stato visitato dal personale ma è rimasto illeso.

Presenti anche i vigili del fuoco di Milano - non è stato necessario il loro intervento - e la polizia di Stato. Ancora incerte le ragioni che hanno provocato l'incidente.