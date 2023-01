La gestione del traffico e i rilievi sono affidati alla polizia stradale. Milano Serravalle, l'ente che gestisce la superstrada, ha segnalato una lunga coda in direzione Nord lungo l'arteria, di solito molto trafficata a quell'ora.

La paziente, verosimilmente la conducente dell'auto, stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), è stata soccorsa in codice verde. Un equipaggio del 112 l'ha trasferita con l'ambulanza all'ospedale di San Donato Milanese, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Coda e disagi per gli automobilisti lungo la Est, tra le uscite Rogoredo Santa Giulia e Mecenate

Camion travolge un'auto: traffico in tilt per l'incidente in tangenziale