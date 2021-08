Fa incidente dopo un infarto, camionista portato in ospedale in arresto cardiaco

Ha un malore mentre guida un camion lungo la Sp 120 a Cernusco Sul Naviglio (Milano), tampona un'auto e finisce in ospedale in arresto cardiaco. A ridurre così l'autotrasportatore, la cui età non è ancora nota, non è stato però l'incidente ma quello che, ai primi soccorritori arrivati sul posto, pare essere un infarto.

Succede tutto martedì mattina, alle 13. La centrale operativa del 118 (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. I medici hanno immediatamente deciso di portare l'uomo al vicino ospedale di Cernusco, con la speranza di far ripartire il suo cuore. Le condizioni, naturalmente , sono critiche.

Illeso, invece, il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente: un 19enne. La vettura guidata dal ragazzo, per fortuna, è stata centrata a bassa velocità dal mezzo pesante che percorreva la strada nella sua stessa direzione.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Cernusco per i rilievi. Sembra quasi certo che la carambola sia stata provocata dal grave malore che ha colpito il camionista. La sua vita sembra ora appesa un filo.