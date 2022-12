Incidente frontale tra un camper e un'auto: morto un 28enne, altri due feriti

Vigilia di Natale di sangue a Morimondo, nel Milanese, dove un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente che ha coinvolto la sua auto e un camper. Il dramma si è consumato alle 14.40 di sabato 24 dicembre sulla statale 526.

Stando alle prime informazioni finora fornite dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, la macchina del 28enne - cittadino italaino - si sarebbe scontrata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con il caravan. Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Feriti anche un 73enne e una 51enne, anche loro italiani, che si trovavano a bordo del camper: entrambi sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Nell'incidente hanno riportato ferite serie ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sul posto i vigli del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, cui spetterà il compito di ricostruire le cause e la dinamica del tragico schianto.