Ubriaco e drogato, causa uno schianto (con 5 feriti) e si fa portare in ospedale per evitare l'etilometro

Uno schianto violento, cinque ragazzi feriti, le auto devastate dall'impatto. E il conducente della vettura che aveva provocato l'incidente che, nonostante fosse illeso e non avesse riportato quasi nemmeno un graffio, alla vista delle forze dell'ordine aveva insistito per farsi accompagnare al pronto soccorso. L'incidente risale allo scorso 18 settembre ed è avvenuto lungo via Trento e Trieste, a Carate Brianza. Ma ora per quel ragazzo - un 21enne che era al volante di una Volkswagen Golf - è scattata una denuncia.

Mentre le ambulanze e i mezzi di emergenza ripartivano alla volta degli ospedali, in strada era infatti rimasta proprio la vettura del giovane da cui proveniva un forte odore di droga che chiaramente non era sfuggito ai militari. E così nonostante il giovane credeva di essersi sottratto al test antidroga e all'etilometro, era stata fatta una richiesta di accertamenti da effettuarsi presso l'ospedale. E il risultato ha rivelato che il 21enne quella sera guidava con un tasso alcolemico di 1,79 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito e che si fosse messo al volante dopo aver assunto marijuana.

La vettura, secondo quanto ricostruito, si era scontrata a forte velocità con una Fiat Cinquecento poco dopo la mezzanotte: al volante della Golf c'era il 21enne, di origine marocchine, mentre sull'altra auto viaggiavano tre giovani milanesi, residenti a Bollate e a Senago. Nello schianto era rimasta coinvolta anche una Seat Ateca con a bordo due ragazzi della provincia di Como.

Sul posto erano immediatamente accorse più di quattro ambulanze e i mezzi avevano trasportato i giovani in codice verde presso l’ospedale San Gerardo di Monza: tutti avevano riportato lievi contusioni giudicate guaribili tra i cinque e i dieci giorni. Ora, al termine degli accertamenti in seguito ai risultati dei prelievi ematici richiesti, i carabinieri della compagnia di Seregno hanno denunciato il 21enne per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto effetto di stupefacenti. La patente di guida, che era stata ritirata in via precauzionale, è stata trasmessa alla Prefettura di Monza, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca.