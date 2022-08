Incidente a Caronno Pertusella, grave un ciclista travolto da un'auto

Un ciclista di 62 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Rossini a Caronno Pertusella, comune al confine tra milanese e varesotto, nella mattinata di giovedì 25 agosto.

Tutto è accaduto poco prima delle 8, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che il 62enne sia stato travolto da un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto he la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato poi trasportato con la massima urgenza in ospedale.