Schianto tra auto e scooter: due ragazzi 17enni gravissimi

Il sorpasso, il mezzo che invade la corsia opposta e lo scontro, frontale. Gravissimo incidente stradale domenica sera a Carugate, nel Milanese. Verso le 21.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono schiantati tra loro sulla strada provinciale 208, all'altezza della rotatoria del centro commerciale Carossello.

Ad avere la peggio nello scontro sono stati i due 17enni, entrambi residenti in città, che erano a bordo del motorino, un Liberty 50. Soccorsi dai sanitari del 118, intervenuti con tre ambulanze e tre auto mediche, i due sono stati portati in codice rosso nei pronto soccorso del San Gerardo e del Niguarda. Entrambi hanno riportato diverse fratture, soprattutto agli arti inferiori: le loro condizioni vengono giudicate molto delicate e sono in pericolo di vita. Ricoverati anche un 56enne di Sesto San Giovanni, che era alla guida della macchina, e sua figlia 16enne, accompagnati in codice verde al San Raffele. Nell'auto viaggiavano anche il figlio dell'uomo, un 14enne, e altri due adolescenti, amici dei ragazzi, tutti rimasti illesi.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Pioltello. Ai militari è stato affidato il compito di ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Sembra, ma gli accertamenti vanno completati, che lo schianto tra il Liberty e la Passat sia stato causato da un sorpasso azzardato del giovane alla guida del motorino.